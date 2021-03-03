ЧС-2030: Велика Британія хоче стати господарем турніру

Велика Британія заявила про намір прийняти чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у 2030 році.

Уряд Великої Британії офіційно заявив про готовність взяти участь у відборі господаря чемпіонату світу 2030 року.

Цікаво Матч Франція – Україна відбудеться без глядачів

За словами прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, футбол пора повертати на історичну Батьківщину.

Ми дуже, дуже хочемо повернути футбол додому у 2030 році. Вважаю, це правильне місце. Це дім футболу і абсолютно чудова річ для країни, – сказав Джонсон.

Підготовка розпочалася вже сьогодні, 3 березня. На першому етапі її проведення уряд країни виділить 2,8 мільйона фунтів.

Також повідомляється, що у разі перемоги Великої Британії матчі відбудуться у 4 країнах Сполученого Королівства (Англія, Північна Ірландія, Шотландія, Уельс) та Ірландії.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбудеться у Канаді, США та Мексиці.