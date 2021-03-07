ЧС-2022: березневі відбіркові матчі у Південній Америці скасовано

Джерело:КОНМЕБОЛ
Південноамериканські збірні не скоро позмагаються за путівки на ЧС-2022.
КОНМЕБОЛ вирішив перенести матчі відбору до ЧС-2022, які були заплановані на кінець березня 2021 року. Зміщення матчів відбувається на невизначений термін.
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Причина такого рішення – неможливість зібрати усіх гравців у зазначені терміни. КОНМЕБОЛ та ФІФА проаналізують розклад команд, аби знайти дати, в які можна зіграти перенесені зустрічі.
Зазначимо, що багато клубних тренерів, зокрема Юрген Клопп та Хосеп Гвардіола заявляли, що не відпускатимуть гравців до розташування збірних.
Цікаво, що відбірковий турнір в Південній Америці вже і так відстає від графіку на чотири тури через пандемію коронавірусу. Крім того, влітку на континенті відбудеться перенесений Копа Америка-2020.Зінченко може не приїхати у збірну: Гвардіола висловив категоричну позицію