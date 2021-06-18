Хавбек збірної України Тарас Степаненко поділився емоціями від перемоги над Північною Македонією. Велику роль у позитивному результаті зіграла підтримка наших фанатів на трибунах.

Для Степаненка ця перемога дуже важлива, адже стала для нього першою у фінальній стадії Євро. Звитягу команди над Північною Македонією він присвятив своїй сім'ї.

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Також футболіст відзначив підтримку українських фанатів на стадіоні в Бухаресті.

Атмосфера на стадіоні? Круто дуже. Спасибі вболівальникам за підтримку. Також завдяки їм сьогодні здобули перемогу. "Червона рута" і гімн перед матчем – неймовірно, круто. Це надихає. Спасибі уболівальникам, – сказав він.

Нагадаємо, що вже в понеділок, 21 червня, Україна зіграє матч проти Австрії, в якому вирішиться доля потрапляння команди Шевченка у раунд плей-офф Євро-2020.