Чекаємо до понеділка, – Гасперіні прокоментував перехід Коваленка

Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні очікує на трансфер Віктора Коваленка до завершення поточного трансферного вікна.

Джерело: Tuttomercatoweb

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні відповів на запитання про можливий трансфер 24-річного хавбека Шахтаря та збірної України Віктора Коваленка.

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Ми чекаємо до понеділка. Поки неясно, як все складеться, – сказав Гасперіні.

Наразі Коваленко перебуває у розташуванні Шахтаря. Раніше повідомлялося, що Аталанта готова продовжувати переговори до останньої хвилини трансферного вікна.

Контракт Коваленка із Шахтарем завершується вже цього літа, тому це останній шанс "гірників" заробити на трансфері футболіста. Раніше лунала інформація, що Шахтар може отримати від Аталанти 1 мільйон євро.