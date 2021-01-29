Бутко перейде в турецький Ерзурум – за ним полювали російські гранди

Захисник збірної України Богдан Бутко продовжить свою кар'єру у чемпіонаті Туреччини.

Джерело: Erkhaber

Захисник донецького Шахтаря Богдан Бутко спробує свої сили у у турецькій Суперлізі. Український футболіст близький до підписання контракту з Ерзурумом.

До теми Аталанта ще вірить у перехід Коваленка до кінця січня

Наразі Ерзурум посідає передостаннє місце в турнірній таблиці турецького чемпіонату. Повідомляється, що вже сьогодні Бутко пройде медогляд.

За інформацією джерела, за 30-річним футболістом полювали Спартак і Локомотив, але Бутко обрав Туреччину.

Зазначимо, що першу частину сезону українець провів у Леху, за який провів лише 6 матчів у всіх турнірах. Його контракт з Шахтарем розрахований до літа.