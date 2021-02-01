Бутко не пройшов медогляд в Ерзурумі

Захисник Шахтаря Богдан Бутко не зміг підписати контракт з аутсайдером чемпіонату Туреччини.

Джерело: Твіттер Forza Erzurumspor

Захисник "гірників" Богдан Бутко поки-що не зможе спробувати себе у турецькій Суперлізі та продовжить пошуки варіантів продовження кар'єри.

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Футболіст мав домовленість з відвертим аутсайдером чемпіонату Туреччини Ерзурумом, який планував орендувати 30-річного захисника до кінця сезону. Але Богдан не зміг пройти медогляд.

Нагадаємо, першу частину сезону Бутко провів у польському Леху, де провів лише 6 поєдинків у всіх турнірах. Після повернення в Україну Шахтар не взяв Богдана на тренувальні збори. Контракт футболіста з "гірниками" розрахований до літа.