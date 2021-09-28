Зірковий український нападник Артем Мілевський більше не підпише контракт з жодним клубом. Футболіст оголосив про завершення професійної кар'єри.

Ужгородський Минай став останнім клубом у кар'єрі Мілевського. За словами зірки, про це він розумів ще на етапі підписання контракту.

Цікаво Мілевський проведе прощальний матч: коли відбудеться та хто із зірок візьме участь

Рішення було ухвалено давно. Ми розуміли, що після Миная це буде кінець, але оголосили пізніше. Мені було вже важко, хоча без футболу сумую. Епоха приходить, епоха відходить. Я не думав, що буде стільки коментарів і емоцій від людей. Це приємно,

– сказав Мілевський.

У зірки є власний ютуб-канал "Міля", саме на його розвитку він планує зосередити свої сили. Окрім того, він розглядає інші проєкти, в яких зможе взяти участь.

Наразі про тренерську кар'єру Артем не думає, але не відкидає варіанту, що в майбутньому спробує свої сили у цій ролі.

Також Мілевський хоче провести прощальний матч, його організація наразі на стадії планування.