Колишній захисник Шахтаря В'ячеслав Шевчук був у складі збірної України на Євро-2012, але не провів на полі жодної хвилини. На його думку, Олег Блохін керувався не лише інтересами національної команди.

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На Євро-2012 Блохін мене взяв, але у стартовий склад не ставив, як і Селезньова та Кучера. Ракицького на останній матч поставив. Тут була політика. Що б не говорили, я на 100% впевнений, що Блохін це сам знає. Він тоді розумів, що після цього отримає роботу в Динамо. Це вже всі знали. Він вже більше ставив динамівських гравців. Усі в команді вже розуміли і знали, що це новий головний тренер Динамо,

– розповів Шевчук.

Нагадаємо, на домашньому Євро-2012 збірна України не змогла вийти з групи. У першому матчі "жовто-сині" завдяки дублю Шевченка обіграли Швецію, але потім зазнали поразки від Франції (0:2) та Англії (0:1).

Зазначимо, що після Євро-2012, 25 вересня Динамо відправило Юрія Сьоміна у відставку та дійсно призначило головним тренером Олега Блохіна.