Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко переконаний, що Мілан провів чудовий сезон, тож про зміну тренера найближчим часом "россонері" не задумуються.

За словами Шевченка, Мілан виконав чудову роботу впродовж поточного сезону, тому чутки про зміну тренера безпідставні. Разом з тим український фахівець мріє стати на тренерський місток своєї колишньої команди.

Цікаво Переможцеві Євробачення-2021 подобається гра Маліновського: коментар зірки

"Робота тренера залежить від результатів, це – наша реальність. Але Піолі виконав чудову роботу, про яку не можна забувати. Мілан – мій дім, я хотів би повернутися рано чи пізно, і якщо будуть можливості, я ними скористаюся.

Але ми говоримо про майбутнє. Зараз у мене є збірна України, де потрібно працювати якомога краще, а в Піолі – команда, яка слідує за ним, щоб здобути путівку в Лігу чемпіонів", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, сьогодні збірна України проведе товариський поєдинок проти Бахрейну. Початок матчу – о 21:00.