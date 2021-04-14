Будь сильним, Артеме: Легія підтримала Шабанова та готова викупити його попри травму

Захисник Динамо Артем Шабанов, який перебуває в оренді у Легії та отримав травму, може змінити клубну прописку на постійній основі.

Як відомо, захисник Артем Шабанов отримав травму та не зможе більше зіграти до кінця сезону.

До теми Шабанов отримав важку травму: футболіст стоїчно відреагував на діагноз

Втім, Легія залишилася задоволена рівнем українця, тому готова попри травму викупити футболіста у київського Динамо. Переговори між клубами мають невдовзі розпочатися. Крім того, поляки підтримали футболіста під постом про травму, написавши "Будь сильним, Артеме".

У момент відходу Шабанова в оренду і надання полякам опції викупу клаусула, виставлена ​​керівництвом Динамо, становила 1,8 мільйона євро.