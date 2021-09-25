Брюгге Соболя сенсаційно втратив очки у матчі з Льовеном Кухаревича

У чемпіонаті Бельгії відбулося чергове дербі українців. Лідер чемпіонату Брюгге не зміг підтвердити свій статус у протистоянні з Льовеном.

Ліга Жюпіле, 9-й тур

Брюгге – Льовен – 1:1

Голи: Мата, 77 – Озкачар, 42

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Едуард Соболь та Микола Кухаревич вийшли у стартових складах своїх команд. До речі, молодий Кухаревич дебютував за новий клуб, який орендував його на рік у французького Труа.

Льовен за всю гру здійснив лише один удар у площину воріт, але той виявився ефективним – гості перед перервою вийшли вперед.

У другому таймі "синьо-чорні" зрівняли рахунок, але вирвати перемогу не змогли.

Брюгге із 18 очками очолює турнірну таблицю чемпіонату Бельгії, Льовен із 8 пунктами залишається у зоні вильоту.