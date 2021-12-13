Брюгге продовжує гонитву за лідером: Соболь посприяв черговій перемозі своєї команди

Українець вийшов у старті і відіграв увесь матч. Його команда впевнено розібралася із Зульте-Варегемом.

Чинний чемпіон швидко здолав опір передостанньої команди чемпіонату. Вже на 13-й хвилині Шарль Де Кетеларе відкрив рахунок після передачі Ханса Ванакена.

Читайте також Є світло в кінці тунелю, – Шевченко прокоментував чергове фіаско Дженоа

По перерві господарі ще двічі відзначилися у воротах Зульте-Варагема зусиллями Матса Рітса та Ноа Ланга.

Завдяки цій перемозі Брюгге продовжує зберігати темп і не відпускає Юніон Сент-Жилуаз, який також виграв у цьому турі. В активі лідера 40 очок, Брюгге має на чотири пункти менше.

Чемпіонат Бельгії, 18 тур

Брюгге – Зульте-Варегем 3:0

Голи: Де Кетеларе, 13, Рітс, 53, Ланг, 73.