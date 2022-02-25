Українські спортсмени активно підтримують ЗСУ та закликають до єднання перед ворогом. Особливо активно себе проявляє футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

Сьогодні приблизно о 5 ранку російські війська почали активний наступ на територію України. Активні бої продовжуються досі, ЗСУ дають ворогу активну відсіч та змушують окупанта відступати.

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Реакція Зінченка

Олександр Зінченко, який свій професійний шлях починав у російській Уфі, дуже гостро реагує на наступ російських військ. Футболіст спочатку побажав Путіну важкої смерті, вийшов на протест у Манчестері, а тепер публікує відео наслідків обстрілів України ворогом.

Братній народ, казали вони… Ненавиджу, с**и,

– підписав він відео у своєму сторіз.

Скріншот сторіз з інстаграму Олександру Зінченка

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.