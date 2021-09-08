Боснійці погрожують українцям: зірка команди П'яніч не вбачає в Україні серйозної проблеми

Боснія та Герцеговина повторила провал України у матчі з Казахстаном та втратила перемогу на останніх хвилинах. Боснійці, які є конкурентами України у боротьбі за путівку на Мундіаль, збираються здобути в матчах з нами максимальну кількість очок.

Зірковий хавбек незадоволений результатом матчу з Казахстаном. На його думку, команда зробила помилку, яку варто буде виправити у протистоянні з Україною.

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Не те щоб ми погано зіграли, але ми просто не ризикували. Через місяць на нас чекають виїзні матчі в Казахстані і Україні, ми зобов'язані там набирати очки,

– сказав П'яніч.

Нагадаємо, за 2 місце у групі D змагаються Україна, Фінляндія та Боснія і Герцеговина. "Жовто-сині" після 5 матчів мають в активі 5 очок, стільки ж у фінів, в яких гра у запасі. Боснійці після 4 матчів набрали 3 залікові пункти.

Сьогодні збірна України іграє спаринг проти Чехії, початок зустрічі – о 21:45.