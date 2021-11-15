У господарів, які через поразку Фінляндії втратили будь-які шанси на плей-офф, є великі кадрові втрати. Участь у матчі проти України не зможуть взяти головні зірки команди.

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Капітан боснійців Едін Джеко не встиг відновитися від травми стегна. Медики не будуть ризикувати здоров'ям футболіста та заборонили йому грати.

Не зіграє проти "жовто-синіх" і хавбек лондонського Арсенала Сеаду Колашинац. У грі з Суомі футболіст отримав сильний удар по гомілкостопу, через який покинув поле та вирушив до лікарні, де йому наклали гіпс. Терміни його відновлення невідомі, але зіграти проти України він точно не зможе.

Нагадаємо, Фінляндія набрала 11 очок та випередила Україну (9 очок) у турнірній таблиці. Для того, щоб пробитися у плей-офф відбору на Мундіаль у Катарі підопічним Петракова потрібно здобувати впевнену перемогу та сподіватися, що фіни програють збірній Франції, яка вже гарантувала собі пряму путівку на ЧС-2022.