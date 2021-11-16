Вже сьогодні, 16 листопада, Україна проведе останню гру в груповому етапі відбору на чемпіонат світу-2022. У поєдинку з боснійцями нас влаштує лише перемога.

Усі 25 футболістів у таборі команди є здоровими, тому Олександру Петракову довелося обирати двох виконавців, які не зможуть зіграти проти Боснії. Ними стали футболісти Шахтаря Данило Сікан та Віктор Корнієнко.

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Заявка збірної України на матч із Боснією і Герцеговиною:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Георгій Бущан (Динамо Київ), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі – Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва – Шахтар Донецьк), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Денис Гармаш (усі – Динамо Київ), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Віктор Коваленко (Спеція, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (СК Дніпро-1).

Нагадаємо, стартовий свисток матчу пролунає о 21:45. Для того, щоб зайняти друге місце групи D та вийти в плей-офф, Україні потрібно перемагати суперника та сподіватися, що Франція, яка вже гарантувала собі місце на ЧС-2022, не програє Фінляндії.