Вже завтра, 16 листопада, збірна України зіграє вирішальний матч групового етапу відбору на чемпіонат світу проти Боснії. Окрім втрати лідерів проти нашого суперника грає низка інших факторів.

Лідери Боснії Джеко та Колашинац не зможуть завтра допомогти своїй команді у поєдинку з Україною. Окрім того, наш суперник буде не в найкращих фізичних та психологічних кондиціях, адже 13 листопада програв Фінляндії та втратив шанси на ЧС-2022.

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Тепер Боснії буде складніше, бо тепер вони грають через два дні на третій день, і тому вони втомлюватимуться більше, ніж ми,

– сподівається Яремчук.

Матч Боснія – Україна відбудеться завтра, 16 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

Для того, щоб вийти у раунд плей-офф, Україні потрібно перемагати боснійців та сподіватися на те, що Фінляндія не зуміє обіграти Францію, яка вже здобула право грати на чемпіонаті світу у Катарі.