Бондар розповів, що відчуває через травму та втрачений шанс зіграти на Євро-2020

Захисник Шахтаря Валерій Бондар важко переживає травму, яка завадила йому поїхати на Євро та допомогти збірній на континентальній першості.

На думку молодого захисника, він проводив чудовий сезон та міг отримати виклик у табір національної команди на Євро.

Цікаво Шевченко зізнався, який клуб мріє тренувати

"Відчуваю спустошення. Оскільки грав останні 3-4 матчі за Шахтар і чудово розумів, що, можливо, матиму шанс поїхати на Євро, довести, що гідний, і потрапити в основну обойму людей, які поїдуть туди захищати нашу країну.

Напевно, найбільше через це засмутився. Ну і те, що доведеться починати сезон не зі зборів, а з відновлення. Це теж прикро", – сказав Бондар.