Безус потрібен Генту – півзахисник пішов проти інтересів заради клубу

Український хавбек Гента Роман Безус міг змінити клубну прописку вже цієї зими. Але йому доведеться відпрацювати контракт з "буйволами" до кінця.

Півзахисник збірної України не приховує, що хотів розпочати новий етап у кар'єрі якомога швидше. Його контракт з Гентом діє до літа, але у нього були пропозиції про працевлаштування вже цієї зими.

Цікаво Слова Шевченка сильно мене зачепили, – Марлос розповів про доленосну пораду тренера

Від кого саме була пропозиція – футболіст не розкриває. Окрім того, усі плани йому сплутав Гент, який не захотів прощатися з українцем.

Ситуація розчарувала Романа, але він не збирається бунтувати та залишиться професіоналом. Любителям скандалів доведеться шукати сенсації деінде.

Залишається терпіти. Я вже не хлопчик, щоб на когось ображатися, а працювати абияк я не вмію. Потрібно у будь-якій ситуації професійно виконувати свої обов'язки,

– заявив Безус.

У поточному сезоні хавбек взяв участь у 16 матчах, забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

Автор Роман Колодрубський