Український хавбек Роман Безус продовжить свою кар'єру у чемпіонаті Бельгії попри інтерес інших клубів.

Джерело: Voetbal Belgie

Як стало відомо, український хавбек не захотів переходити з Гента у турецький Анкарагюджю. Клуби вели перемовини, а бельгійці вже були готові віддати українця в оренду.

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Втім, Безус після консультації з сім'єю не захотів змінювати клуб. Крім того, на його рішення вплинув фактор коронавірусу.

Зазначимо, що у поточному сезоні Безус не може похизуватися званням гравця основної обойми. Хавбек взяв участь у 19 матчах, з них повністю відіграв лише 3. Результативними діями наразі не відзначався.