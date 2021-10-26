У матчі проти Генка Роман Безус заробив та реалізував пенальті, а його команда здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0. Втім, головний тренер команди чекає від нашого хавбека ще більшого.

Хейн Ванхазебрук переконаний, що українець здатен демонструвати ще кращий футбол. Для цього йому потрібно попрацювати над прийняттям рішень та стабільністю.

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Ні, це не найкращий Роман Безус. Я задоволений його грою. Він дає команді багато драйву, важко працює. Але його проблема залишається – він чергує фантастичні речі з дивними діями. Ухвалення правильних рішень – ось в чому вся справа,

– сказав Ванхазебрук.

У 12 матчах поточного сезону Роман Безус забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков не викликав його до лав збірної України на вирішальний матч відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.