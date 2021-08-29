Безус голом долучився до знищення Брюгге – команда Соболя зазнала принизливої поразки

У шостому турі чемпіонату Бельгії відбулося українське протистояння. Гент Романа Безуса розтрощив Брюгге Едуарда Соболя 6:1.

Матч на "Геламко Арені" подарував одну з найбільших сенсацій сезону у Бельгії. Чинний чемпіон країни приїхав у Гент з наміром продовжити успішну серію без поразок – три перемоги та нічия на старті сезону.

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В основі Брюгге з'явився Едуард Соболь, а Роман Безус залишився на лаві запасних Гента. Неприємності для Соболя і компанії розпочалися на початку зустрічі – ще до перерви "буйволи" забили тричі.

Побиття продовжилося у другому таймі. На 49-й хвилині у гру вступив Безус, а вже на 61-й хвилині гравець збірної збільшив рахунок до 4:0. Українцю вдався красень-гол із сольним проходом. Згодом гості один м'яч відіграли, проте ще двічі пропустили.

Від порталу WhoScored Соболь отримав оцінку 5,42 – це другий найгірший результат у команді після голкіпера Сімоня Міньоле. Показник Безуса – 6,95.

Відео гола Безуса

Чемпіонат Бельгії, 6 тур

Гент – Брюгге 6:1

Голи: Тіссудалі, 9, Де Сарт, 15, Фортуна, 38, Безус, 61, Депуатр, 66, Міньоле, 79 (автогол) – Ванакен, 65.