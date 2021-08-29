Матч на "Геламко Арене" подарил одну из крупнейших сенсаций сезона в Бельгии. Действующий чемпион страны приехал в Гент с намерением продолжить успешную серию без поражений – три победы и ничья на старте сезона.

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В основе Брюгге появился Эдуард Соболь, а Роман Безус остался на скамейке запасных Гента. Неприятности для Соболя и компании начались в начале встречи – еще до перерыва "буйволы" забили трижды.

Избиение продолжилось во втором тайме. На 49-й минуте в игру вступил Безус, а уже на 61-й минуте игрок сборной увеличил счет до 4:0. Украинцу удался красавец-гол с сольным проходом. Впоследствии гости один мяч отыграли, однако еще дважды пропустили.

От портала WhoScored Соболь получил оценку 5,42 – это второй худший результат в команде после голкипера Симона Миньоле. Показатель Безуса – 6,95.

Видео гола Безуса

Чемпионат Бельгии, 6 тур

Гент – Брюгге 6:1

Голы: Тиссудали, 9, Де Сарт, 15, Фортуна, 38, Безус, 61, Депуатр, 66, Миньоле, 79 (автогол) – Ванакен, 65.