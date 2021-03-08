Безус асистує, Яремчук забиває – українці приносять перемогу Генту

Роман Яремчук та Роман Безус вийшли у старті Гента на двобій із Остенде. Наприкінці першого тайму вони організували переможне взяття воріт.

Джерело: 24 канал

Ключовий момент зустрічі трапився на 41-й хвилині. Роман Безус ідеальною передачею вивів на ударну позицію Романа Яремчука. Нападник збірної України завершив епізод не менш вдало і пробив повз кіпера.

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Безус залишив поле на 80-й хвилині, а Яремчука замінили у компенсований час. Тоді ж на полі з'явився ще один українець Ігор Пластун.

Перемога дозволила "буйволам" набрати 40 очок і закріпитися на 10-й сходинці. Крім того, Гент має гру у запасі і може покращити своє турнірне становище.

Для Яремчука гол у ворота Остенде став 15-м у цьому сезоні Ліги Жупіле. Таким чином він вийшов на четверту сходинку в гонці бомбардирів. Лідирує форвард Генка Пол Онуачу з 25 результативними ударами.

Гол Яремчука

Чемпіонат Бельгії, 29 тур

Гент – Остенде 1:0

Гол: Яремчук, 41.