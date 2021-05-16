Без рукостискань та з особливими умовами: як живе збірна під час підготовки до Євро-2020

Бізнесмен Юрій Сапронов розповів про проживання збірної України в "Superior Golf & Spa Resort" у Харкові.

За словами Сапронова, футболісти та персонал дотримуються всіх необхідних вимог та поводять себе максимально обережно.

Цікаво Шевченко задоволений стартом підготовки до Євро-2020

"Збірна України приїхала на тритижневий збір до Харкова – до нас в "Superior". Рукостискання – заборонені, контактів – мінімум, дистанція – максимально можлива.

Кожні три дні антиковідні тести і їм, і нам, зйомки – лише на вулиці, персонал "Superior" – постійний і "незмінний". Потрібні тиша, затишок, сервіс, комфорт, приватність", – написав Сапронов.

У рамках підготовки до Євро-2020 підопічні Шевченка зіграють з Бахрейном (23 травня у Харкові), з Північною Ірландією (3 червня у Дніпрі) та з Кіпром (7 червня у Харкові).