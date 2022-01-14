Новачок Евертона Віталій Миколенко поступово звикає до нової команди та чемпіонату. Його старанність викликає захват у тренерського штабу команди.

Завтра, 15 січня, Евертон у рамках 22 туру АПЛ на виїзді зіграє проти Норвіча. Віталій Миколенко має високі шанси, щоб вийти в основному складі "ірисок".

До речі Хацкевич назвав унікальну якість Миколенка – вона допоможе йому закріпитися в АПЛ

Головний тренер Евертона Рафаель Бенітес задоволений адаптацією українця. Миколенко швидко та старанно вчить мову, багато речей розуміє на інтуїтивному рівні.

Перед трансфером клуб довго спостерігав за футболістом. Іспанський фахівець задоволений, що справджуються всі найкращі очікування.

Миколенко – трудяга, добрий хлопець. Він завжди обізнаний, що відбувається довкола, постійно запитує про все. Я дуже вражений, але я вважаю, що будь-якому гравцю, особливо легіонеру, який перейшов з України, потрібен час на адаптацію,

– сказав Бенітес.

Іспанський фахівець не збирається форсувати прогрес Віталія, адже розглядає його як перспективу на 4 – 5 років. Миколенко буде отримувати ігровий час та звикати до динаміки нового чемпіонату.

Нагадаємо, Миколенко вже дебютував у складі Евертона. Він відіграв усі 120 хвилин кубкового матчу проти Халл Сіті та допоміг команді здобути путівку у наступний етап Кубка Англії.