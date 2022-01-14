На думку колишнього тренера Динамо Олександра Хацкевича, перехід в англійський чемпіонат у 22 роки – чудовий старт для Миколенка. Фахівець переконаний, що футболіст зможе досягнути успіху у футболці Евертона.

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Знаючи Віталія, скажу, він вміє слухати тренера та переносити на поле те, що ти йому кажеш. В АПЛ у нього має вийти,

– сказав Хацкевич.

Також він додав, що молодий талант чудово вміє сприймати критику та робити правильні висновки. Він завжди залишається комунікабельним та активним.

Нагадаємо, Евертон придбав Віталія Миколенка за понад 20 мільйонів євро. Також нещодавно "іриски" продали його головного конкурента Люку Діня в Астон Віллу. Головний тренер ліверпульського клубу Рафаель Бенітес покладає на українця великі надії та хоче зробити його основним лівим захисником.