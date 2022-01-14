Завтра, 15 января, Эвертон в рамках 22-го тура АПЛ на выезде сыграет против Норвича. У Виталия Мыколенко высокие шансы, чтобы выйти в основном составе "ирисок".

Кстати Хацкевич назвал уникальное качество Мыколенко – оно поможет ему закрепиться в АПЛ

Главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес доволен адаптацией украинца. Мыколенко быстро и усердно учит язык, многое понимает на интуитивном уровне.

Перед трансфером клуб долго наблюдал за футболистом. Испанский специалист доволен, что сбываются все лучшие ожидания.

Мыколенко – трудяга, хороший парень. Он всегда осведомлен о том, что происходит вокруг, постоянно спрашивает обо всем. Я очень поражен, но я считаю, что любому игроку, особенно легионеру, перешедшему из Украины, нужно время на адаптацию,

– сказал Бенитес.

Испанский специалист не намерен форсировать прогресс Виталия, ведь рассматривает его как перспективу на 4 – 5 лет. Мыколенко будет получать игровое время и привыкать к динамике нового чемпионата.

Напомним, Мыколенко уже дебютировал в составе Эвертона. Он отыграл все 120 минут кубкового матча против Халл Сити и помог команде получить путевку в следующий этап Кубка Англии.