Бенфіка Яремчука забила супернику 7 голів у першому таймі – шалений матч не дограли

Аномальна ситуація трапилася у чемпіонаті Португалії. Арбітру довелося зупиняти гру на 48-й хвилині.

Стартовий склад господарів налічував лише 9 футболістів. До того ж двоє з них були воротарями за позицією. Така нетипова для професійного футболу ситуація трапилася через спалах коронавірусу у розташуванні одного з аутсайдерів португальської ліги.

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Клопотання Белененсеша про перенесення гри були відхилені, тому Бенфіка отримала величезну перевагу, якою скористалася сповна, забивши вже на першій хвилині. До перерви усічений склад господарів пропустив ще шість разів.

На другий тайм суперник Бенфіки все ж з'явився, проте тільки-но почалася 46 хвилина, футболіст Белененсеша Жоао Монтейро завалився на газон і продемонстрував, що гру продовжити не зможе. Після нетривалих консультацій головний арбітр вирішив зупинити матч.

Падіння Монтейро / фото Getty Images

Роман Яремчук перебував у заявці на нетиповий поєдинок, а тренерський штаб Бенфіки провів у перерві одразу 5 замін. Щоправда, Романа у списку свіжих виконавців так і не було. Суботнього вечора на поле українець так і не вийшов.

Чемпіонат Португалії, 12 тур

Белененсеш – Бенфіка 0:7 (матч зупинено)

Голи: Кау (автогол), 1, Сеферовіч, 14, 39 (з пенальті) Вайгль, 27, Нуньєс, 32, 34, 45.