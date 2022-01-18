Звільнення Андрія Шевченка з Дженоа змусило фахівця шукати нове місце роботи. Одним з варіантів було вакантне місце наставника Бенфіки.

Причиною для чуток стала давня дружба Шевченка з президентом Бенфіки Руєм Коштою. Обидва раніше захищали кольори Мілана.

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Втім, інформацію інсайдерів спростував сам клуб. Згідно з повідомленням, після звільнення Жорже Жезуша "орли" не мали жодних контактів з Андрієм Шевченком.

Єдиним, з ким контактував клуб, є чинний наставник – Нельсон Веріссімо, який очолюватиме команду щонайменше до завершення поточного сезону,

– йдеться у заяві.

Зазначимо, що кольори Бенфіки захищає нападник збірної України Роман Яремчук. Зараз команда перебуває на 3 місці у таблиці, відстань від лідера складає вже 9 очок.

Бенфіці також вдалося пробитися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Суперником "орлів" буде Аякс.