Бажання в нас на межі: Миколенко розповів про мотивацію на Північну Македонію

Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився емоціями перед матчем проти Північної Македонії. Футболісти нашої команди горять бажанням перемогти.

За словами футболіста, тренеру не потрібно буде підбирати особливі слова, щоб налаштувати хлопців на матч. Вся команда готова до бою та хоче перемогти.

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Про бажання я навіть не говорю, це апріорі – в бажанні ми не можемо поступитися. Бажання у нас у всіх просто на межі. Тому, напевно, дуже важливо зберігати спокій і показати справжній командний дух, – сказав він.

Також захисник додав, що команда сподівається на підтримку з трибун, адже багато вболівальників приїде з України в Бухарест.

Матч Україна – Північна Македонія розпочнеться о 16:00.