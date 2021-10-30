Аталанта врятувалася від поразки у компенсований час – Маліновський виконав ключовий пас: відео

Зустріч Мауріціо Саррі з екскомандою запам'яталася великою кількістю голів. У перестрілці Аталанта та Лаціо сильнішого не виявили.

У першому таймі команди обмінялися голами. На результативний удар Педро бергамаски відповіли у компенсований час до першої половини. Відзначився Дуван Сапата.

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На 59-й хвилині з лави запасних з'явився Руслан Маліновський. Однак вдруге у матчі вийшли вперед гості. Чіро Іммобіле реалізував випад римлян. І все ж Аталанті вдалося врятуватися від поразки. На четвертій компенсованій хвилині Маліновський виконав навіс з правого флангу, Демірал головою підправив м'яч, а Мартен де Рон у дотик пробив у ціль.

Кінцівка зустрічі видалася особливо нервовою. За дві хвилини до пропущеного гола голкіпер Лаціо Пепе Рейна став жертвою фанатів господарів. З трибун у воротаря полетіло безліч предметів, зокрема, і монета. На щастя, 39-річний іспанець не постраждав.

Монета влучає у Рейну / скрін із трансляції

Огляд матчу

Чемпіонат Італії, 11 тур

Аталанта – Лаціо 2:2

Голи: Сапата, 45+1, де Рон, 90+4 – Педро, 18, Іммобіле, 74.