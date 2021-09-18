Аталанта вимучила перемогу – непереконлива година у виконанні Маліновського
Джерело:24 канал
Руслан Маліновський отримав від Гасперіні майже годину ігрового часу. Єдиний гол Аталанта забила вже після заміни українця.
Руслан, який не отримав виклик від Олександра Петракова на жовтневі матчі збірної, вийшов у старті бергамасків на поєдинок з новачком Серії А Салернітаною. Портал WhoScored оцінив Маліновського однією з найнижчих оцінок у команді – 6,40.
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Українець відіграв 58 хвилин (перед самою заміною отримав попередження), а гостям перемогу приніс Дуван Сапата, який скористався передачею Йосіпа Ілічіча після класного проходу.
У чотирьох стартових матччах Аталанта набирає 7 очок, а Салернітана поки лише поступається.
Чемпіонат Італії, 4 тур
Салернітана – Аталанта 0:1
Гол: Сапата, 75.