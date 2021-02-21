Аталанта і Наполі видали шалений тайм з 6 голами – Маліновський зі скромною роллю

Руслан вийшов на поле на останній хвилині матчу в Бергамо.

Джерело: 24 канал

Найцікавіші події поєдинку Аталанти та Наполі відбулися по перерві, адже перший тайм завершився без голів.

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Зате друга половина зустрічі стала надзвичайно результативною – на двох команди відзначилися шістьма голами.

Руслан Маліновський вийшов на поле, коли усе було вирішено – на 90-й хвилині. Варто сподіватися, що вже у середу українець отримає більше ігрової практики – Аталанта прийматиме у Реал в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Віктор Коваленко провів двобій з Наполі на лаві запасних – новачок все ще чекає на свій дебют.

Завдяки перемозі Аталанта набрала 43 пункти і ділить третє місце з Ромою. Команда Паулу Фонсеки має матч у запасі, який відбудеться у неділю ввечері.

Чемпіонат Італії, 23 тур

Аталанта – Наполі 4:2

Голи: Сапата, 52, Госенс, 64, Мурієль, 71, Ромеро, 79 – Зелінскі, 58, Госенс (автогол), 75.