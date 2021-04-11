Андерлехт переміг Брюгге в українській битві – Михайліченко і Соболь серед найкращих: відео

Два гравці збірної України вийшли у старті і провели на полі весь поєдинок. Андерлехт Богдана Михайліченка здолав Брюгге Едуарда Соболя.

Команди забивали лише після перерви. Гості відкрили рахунок зусиллями Ноа Ланга. Активну участь у зародку атаки взяв Едуард Соболь, проте ключову роль відіграв автор голу. Ланг вкотре продемонстрував фантастичні здібності – обіграв кількох суперників і пробив у ціль.

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Проте Брюгге не вдалося втримати перевагу. Андерлехт за 5 хвилин відзначився двічі. Спочатку забив Лукас Нмеча, а згодом відзначився Самбі Локонга. Першу гольову атаку господарів розпочав Михайліченко.

WhoScored визнав Богдана гравцем матчу і поставив українцю 7,95. Едуард Соболь отримав другий найкращий бал у складі Брюгге – 6,71.

Брюгге продовжує лідирувати із 73 очками. Андерлехт йде третім і має 55 пунктів у активі.

Гол Брюгге

Перший гол Андерлехта

Другий гол Андерлехта

Чемпіонат Бельгії, 33 тур

Андерлехт – Брюгге 2:1

Голи: Л. Нмеча, 72, Локонга, 76 – Ланг, 53.