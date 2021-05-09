Андерлехт Михайліченка врятувався у диво-матчі – ексдинамівець забив 4 голи: два відмінив VAR

Незважаючи на дубль Дьємерсі Мбокані у ворота колишньої команди, Антверпену не вдалося перемогти. Рятівний гол було забито на 6-й компенсованій хвилині.

Команди відзначалися лише у другому таймі. Одразу по перерві ексфорвард Динамо Мбокані (до Києва він перебрався саме з Андерлехта) відкрив рахунок після жахливої помилки Еліаса Коббаута.

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Згодом господарі відповіли влучним ударом 19-річного Ярі Версхарена. Однак потім Мбокані реалізував пенальті і вдруге вивів Антверпен уперед. На 89-й хвилині Венсан Компані замінив Богдана Михайліченка.

А на 6-й компенсованій хвилині Андерлехт зрівняв рахунок зусиллями Метта Міазги, який головою переправив м'яч у сітку.

Варто зауважити, що цей шалений матч запам'ятався двома скасованими голами Мбокані після перегляду VAR (за рахунку 1:1). Чимало нарікань у соцмережах викликав епізод з офсайдом, точніше, з графікою, яка позначала офсайдну лінію.

Андерлехт та Антверпен ділять третю сходинку і мають в активі по 31 пункту.

Чемпіонат Бельгії, чемпіонський плей-оф (тур 2)

Андерлехт – Антверпен 2:2

Голи: Версхарен, 57, Міазга, 90+6 – Мбокані, 49, 84 (пен.).