В іспанській пресі почали з'являтися новини про бажання голкіпера Реала Андрія Луніна змінити клуб. "Вершкові" не хочуть так легко втрачати молодого таланта.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті задоволений роботою Андрія Луніна та бачить його прогрес. Тренер перебуває в постійному контакті українцем та обіцяє йому ігровий час.

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Андрій Лунін прогресує і загалом добре себе показує. Я вже говорив з ним і сказав, що дам йому хвилини в цьому сезоні. Але перед ним є Куртуа – один з найкращих голкіперів світу. Всі бачать рівень Луніна. Він виросте в сильного футболіста,

– переконаний Анчелотті.

Нагадаємо, Лунін у Реалі з 2018 року, але зіграв за команду лише в 1 офіційному матчі. Тоді Реал сенсаційно програв нижчоліговому Алькояно в 1/16 Кубка Іспанії та покинув турнір.