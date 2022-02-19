Алієв залякав росіян гвинтівкою та пістолетом – колишній хавбек Динамо похизувався зброєю
19 лютого 2022 , 11:32Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Алієва
Новини про можливе повномасштабне вторгнення російських військ в Україну активно обговорюються в усьому світі. Спортсмени реагують на можливість війни по-різному.
Колишній хавбек Динамо та збірної України Олександр Алієв продемонстрував свою реакцію на події. Він є уродженцем Росії, але має українське громадянство.
До речі Офіційно затверджено місце проведення двох домашніх матчів збірної України у Лізі націй
37-річний Алієв у своєму інстаграмі опублікував фото зі зброєю. У його руках опинилися гвинтівка та пістолет.
Залишаюсь. Пишаюся. Захищаю,
– підписав світлину Олександр.
Нагадаємо, що під час професійної кар'єри Алієв грав у Росії та захищав кольори Анжи та московського Локомотива.