Алієв залякав росіян гвинтівкою та пістолетом – колишній хавбек Динамо похизувався зброєю

19 лютого 2022 , 11:32
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Джерело:

інстаграм Олександра Алієва

Новини про можливе повномасштабне вторгнення російських військ в Україну активно обговорюються в усьому світі. Спортсмени реагують на можливість війни по-різному.

Колишній хавбек Динамо та збірної України Олександр Алієв продемонстрував свою реакцію на події. Він є уродженцем Росії, але має українське громадянство. 

До речі Офіційно затверджено місце проведення двох домашніх матчів збірної України у Лізі націй

37-річний Алієв у своєму інстаграмі опублікував фото зі зброєю. У його руках опинилися гвинтівка та пістолет.

Залишаюсь. Пишаюся. Захищаю,
– підписав світлину Олександр. 

Нагадаємо, що під час професійної кар'єри Алієв грав у Росії та захищав кольори Анжи та московського Локомотива. 

 

Автор: Ярослав Сиваківський