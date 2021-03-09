Агент пояснив популярність Яремчука серед європейських топів

Агент нападника Гента Романа Яремчука Сергій Серебренніков вважає, що українець готовий до зміни команди.

На думку Сергія Серебреннікова, Роман Яремчук показав неабиякий прогрес, тому заслужив на увагу європейських грандів.

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"За три роки він досяг значного прогресу. Набрав м'язів, зміцнів, і це видно неозброєним оком.

Знайти хорошу "дев'ятку" в Європі зараз досить непросто, і він є саме таким. Думаю, Роман готовий зробити крок вперед і вийти зі своєї зони комфорту. У Бельгії він почувається досить впевнено", – сказав Серебренніков.

За чутками ЗМІ, на Яремчука претендують Спортінг та Рома. У поточному сезоні чемпіонату Бельгії український форвард провів 23 матчі, забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі.