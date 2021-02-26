1/8 Ліги Європи: Динамо зіграє з Вільяреалом, Шахтар позмагається з Ромою

Джерело:24 канал
Стали відомі усі пари 1/8 фіналу Ліги Європи.
У Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи 2020/21.
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Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи виглядають так:
Динамо – Вільяреал
Рома – Шахтар
Аякс – Янг Бойз
Олімпіакос – Арсенал
Динамо Загреб – Тоттенхем
Манчестер Юнайтед – Мілан
Славія Прага – Рейнджерс
Гранада – Мольде
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи заплановані на 11 березня, а матчі-відповіді – на 18 березня. Динамо розпочне вдома, а Шахтар – на виїзді. Зазначимо, що Рому тренує Паулу Фонсека, який раніше очолював "гірників".Соболь може покинути Брюгге: агент гравця зробив гучний натяк