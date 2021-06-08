Зубков нагадує молодого Луїса Суареса, – експерт детально оцінив збірників перед Євро-2020

Ексгравець збірної України, а нині експерт телеканалів "Футбол" Євген Левченко поділився очікуваннями від Євро-2020. Зокрема, експерт, який свого часу виступав у Нідерландах, спрогнозував перебіг подій стартового поєдинку "синьо-жовтих" на турнірі.

Про Зінченка

Я радий, що Зінченко повернувся на поле і показав, що готовий до гри. Олександр виглядав легко і діяв ефективно. Для нього важливо відпочити перед чемпіонатом Європи, особливо психологічно. Важливо, щоб до матчу з Нідерландами і Зінченко, і Маліновський були в тонусі, адже вони – ключові футболісти збірної України. Що стосується "фізики" Зінченка, то не варто за нього боятися. Думаю, Саша зараз у відмінній формі.

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Про Ярмоленка

Він та Яремчук приємно здивували у спарингу з Кіпром. Дуже важливо, що вони забили – це додасть впевненості обом.

Згадайте тільки емоції Андрія, коли він реалізував пенальті. Помітно було, що Ярмоленко сильно переживав, і цей гол повинен його надихнути.

Збірна України в цілому виконала величезний обсяг роботи і зуміла використати різницю в класі. Перемога над Кіпром – це вдалий контрольний постріл перед серйозним випробуванням.

Про Зубкова

Дуже мені сподобався. Я приємно здивований, як він змінився останнім часом. Національній команді не вистачало такого ось настирного футболіста. Йому може і не вистачає техніки, але завдяки боротьбі, бажанню, наполегливості, спортивного нахабства Зубков вирішує на поле багато. Він нагадує мені молодого Луїса Суареса. На Євро-2020 Олександр Зубков може виявитися дуже доречним для нас.

Про Степаненка

Помітно, що у нього немає звичної мобільності. Думаю, в поєдинку з Нідерландами ми його не побачимо. Рано ще Тарасу брати участь в таких серйозних битвах. Але навіть до стартової гри Євро-2020 ще є час – п'ять днів підготовки. Подивимося, в якому стані до 13 червня підійде Степаненко, але мені здається, що з ним тренерський штаб "синьо-жовтих" не ризикуватиме.

Про реалізацію

Я Шевченка прекрасно розумію. Тренер хоче, щоб команда використовувала навіть кожен напівмомент. Однак, щодо того, що збірна Нідерландів не дозволить багато створювати біля своїх воріт, я не згоден.

Судячи з останніх спарингів голландців – з Шотландією і Грузією, оборона "помаранчевих" не виглядає супернадійно. Шотландці забили їм два голи, а грузини нехай і не вразили ворота, але мали багато гольових моментів. Вважаю, що якщо збірна Нідерландів продовжить грати за схемою 5-3-2, у нас будуть шанси на успіх.

Де Йонг і Вейналдум не надто впевнено діють зараз у своїх зонах, і голландцям дуже не вистачає Де Лігта. Так, останній спаринг з Грузією, "помаранчеві" легко виграли, але більш показовим можна вважати матч з Шотландією.

Про Яремчука

Він – наш головний форвард. Яремчука, звичайно, можна і вліво на позицію змістити, але краще його ставити на вістря. Роману, безперечно, потрібно ще підтягти реалізацію, але головне – моменти у нього є, і цілком достатньо.

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Про матч з Нідерландами

Україна дасть бій Нідерландам. Індивідуально голландці сильніші, але командно, тактично цього суперника можна придавити.

Важливо не пропустити першими. Хочу зауважити, що ця команда Де Бура – зовсім не топова. Коли ж ще обігрувати таку збірну Нідерландів, як не зараз?

Мінімально я розраховую на нічию, але як бонус – перемогу, та в цілому потрібно пам'ятати, що суперник у стартовому поєдинку Євро-2020 все-таки сильніший за збірну України.