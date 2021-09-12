Зубков допоміг Ференцварошу здолати Гонвед: вінгер збірної втратив статус гравця основи

12 вересня 2021 , 15:14
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У 6-му турі чемпіонату Угорщини Ференцварош мінімально обіграв Гонвед. До перемоги долучився і Олександр Зубков, але українець входив у гру з лави запасних.

Чемпіонат Угорщини 2021/22, 6-й тур

Гонвед – Ференцварош – 0:1

Гол: Нгуен, 16

Вилучення: Ботка, 23 (Ференцарош)

До речі Харатін дебютував за Легію з поразки: відео курйозного взяття воріт

Колишня команда Сергія Реброва не без труднощів здобула перемогу над Гонведом. На старті гри чемпіон Угорщини забив гол, але вже незабаром залишився у меншості та був змушений догравати матч другим номером. 

Олександр Зубков вийшов на поле після вилучення Ботки. Наразі вінгер збірної України не може похизуватись статусом гравця основного складу. 

Ференцварош після 4 зіграних матчів має 9 очок та перебуває у верхній частині турнірної таблиці. 

Українці в АПЛ: Ярмоленко виходить на декілька хвилин, Зінченко знову не потрібен Гвардіолі
Автор: Ярослав Сиваківський