Зубков допоміг Ференцварошу здолати Гонвед: вінгер збірної втратив статус гравця основи
Джерело:24 канал
У 6-му турі чемпіонату Угорщини Ференцварош мінімально обіграв Гонвед. До перемоги долучився і Олександр Зубков, але українець входив у гру з лави запасних.
Чемпіонат Угорщини 2021/22, 6-й тур
Гонвед – Ференцварош – 0:1
Гол: Нгуен, 16
Вилучення: Ботка, 23 (Ференцарош)
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Колишня команда Сергія Реброва не без труднощів здобула перемогу над Гонведом. На старті гри чемпіон Угорщини забив гол, але вже незабаром залишився у меншості та був змушений догравати матч другим номером.
Олександр Зубков вийшов на поле після вилучення Ботки. Наразі вінгер збірної України не може похизуватись статусом гравця основного складу.
Ференцварош після 4 зіграних матчів має 9 очок та перебуває у верхній частині турнірної таблиці.Українці в АПЛ: Ярмоленко виходить на декілька хвилин, Зінченко знову не потрібен Гвардіолі