Зубков допоміг Ференцварошу здолати Гонвед: вінгер збірної втратив статус гравця основи

У 6-му турі чемпіонату Угорщини Ференцварош мінімально обіграв Гонвед. До перемоги долучився і Олександр Зубков, але українець входив у гру з лави запасних.

Чемпіонат Угорщини 2021/22, 6-й тур

Гонвед – Ференцварош – 0:1

Гол: Нгуен, 16

Вилучення: Ботка, 23 (Ференцарош)

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Колишня команда Сергія Реброва не без труднощів здобула перемогу над Гонведом. На старті гри чемпіон Угорщини забив гол, але вже незабаром залишився у меншості та був змушений догравати матч другим номером.

Олександр Зубков вийшов на поле після вилучення Ботки. Наразі вінгер збірної України не може похизуватись статусом гравця основного складу.

Ференцварош після 4 зіграних матчів має 9 очок та перебуває у верхній частині турнірної таблиці.