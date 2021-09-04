Знову нічия – Україна розходиться миром з чемпіонами світу на фоні героїзму і фарту: огляд матчу

У пятому поєдинку відбору на ЧС-2022 "синьо-жовті" ділять очки. Цього разу українці зіграли внічию зі збірною Франції.

Олександр Петраков провів кілька змін у порівнянні з недавнім поєдинком проти Казахстану. Олександра Караваєва замінив Олександр Тимчик на правому фланзі оборони. У центрі поля вийшли Тарас Степаненко та Микола Шапаренко, натомість травмованого Віталія Буяльського та дискваліфікованого Олександра Зінченка не виявилося у заявці. Також з перших хвилин з'явилися Віктор Циганков та Сергій Кривцов. У свою чергу Дідьє Дешам ще більше освіжив склад своєї команди – одразу шість змін у порівнянні з матчем проти Боснії та Герцеговини.

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Господарі почали активніше і створили напівмоменти за участю Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка. Французи відповіли ударом головою від Поля Погба після подачі кутового – Андрій Пятов обрав правильну позицію і забрав м'яч у руки. Ще небезпечніше було після удару Антуана Грізманна – поруч зі стійкою.

Українська національна команда / фото Getty Images

На 35-й хвилині підопічні Петракова створили неймовірний момент. Циганков виконав кутовий точно на Ярмоленка, який "відклеївся" від Адрієна Рабйо і у дотик пробив. Уго Льоріс у шаленому стрибку постріл парирував, а добиванню Іллі Забарного з лінії воротарського майданчика не вистачило дещиці – м'яч пролетів у сантиметрах від поперечки! Минає дві хвилини і знову Ярмоленко на ударній позиції після награного розіграшу "стандарту" і пасу Циганкова. Хитро, втім несильно.

Незабаром у центрі поля завалюється Циганков. Усі завмирають в очікуванні – невже знову травма? Лікарі чаклують над Віктором і він повертається на поле. А вже за дві хвилини Циганков та Яремчук створюють атаку, яка стає гольовою. Завершує випад "синьо-жовтих" розкішним ударом Микола Шапаренко – 1:0!

Микола Шапаренко святкує гол / фото Getty Images

Відразу по перерві чинні чемпіони світу відігралися. Кінгслі Коман виконав навіс з правого флангу у штрафний майданчик, де українці двічі програли свої дуелі. Все завершилося ударом впритул від Антоні Марсіаля – Пятов безсилий.

Українці якісно відреагували на пропущений гол. У французів виникали моменти, однак господарі намагалися відвести гру від своїх воріт. Попри це, підопічні Дешама атакували дуже гостро. Навіс Грізманна і удар головою Курта Зума – нам відверто щастить і м'яч летить вище. Ще більше фарту на 77-й хвилині. Мусса Діабі, який кількома хвилинами раніше вийшов на заміну, з близької відстані б'є у штангу.

Останні хвилини поєдинку минають у неймовірній напрузі. Гості нестримно атакують, українці створюють опір і намагаються вибігти у контратаки. Славко Вінчіч додає шість хвилин, які завершуються без небезпечних моментів. Україна вп'яте у кваліфікації грає внічию, а Франція не може виграти у п'яти поєдинках поспіль. У групі D все тільки розпочинається.

Відбір ЧС-2022, 5 тур

Україна – Франція 1:1

Голи: Шапаренко, 44 – Марсіаль, 50.