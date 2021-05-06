Знову найкращий: Маліновський забрав нагороду гравця квітня Аталанти

Симпатії фанатів Аталанти знову схилилися на користь Руслана Маліновського. Українець своєю грою завойовує все більшу популярність.

Фанати Аталанти визначили найкращого гравця команди за підсумками квітня. Ним став український хавбек Руслан Маліновський.

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Минулий місяць справді був для Руслана більш ніж вдалим – у 5 матчах він забив 3 голи та віддав 5 результативних передач.

Зазначимо, що нагорода найкращого гравця березня також дісталася Маліновському.