Зловісний рикошет – найкращий бомбардир Швеції зрівнює рахунок: відео гола у ворота України
29 червня 2021 , 22:51Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Україна не дотерпіла до перерви і пропустила гол у роздягальню. Еміль Форсберг забиває четвертий м'яч на Євро-2020.
Завдяки рикошету від Іллі Забарного шведи зрівнюють рахунок. Лідер атак шведської команди та один з найкращих бомбардирів турніру вражає ворота Георгія Бущана.
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Форсберг потужно пробив з лівої, а м'яч на шляху до воріт змінив траєкторію.
Відео гола Еміля Форсберга
Перший тайм у Глазго закінчується з рахунком 1:1.