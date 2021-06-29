Зловісний рикошет – найкращий бомбардир Швеції зрівнює рахунок: відео гола у ворота України

29 червня 2021 , 22:51
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Джерело:

24 канал

Україна не дотерпіла до перерви і пропустила гол у роздягальню. Еміль Форсберг забиває четвертий м'яч на Євро-2020.

Завдяки рикошету від Іллі Забарного шведи зрівнюють рахунок. Лідер атак шведської команди та один з найкращих бомбардирів турніру вражає ворота Георгія Бущана.

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Форсберг потужно пробив з лівої, а м'яч на шляху до воріт змінив траєкторію. 

Відео гола Еміля Форсберга

Перший тайм у Глазго закінчується з рахунком 1:1.

Автор: Любомир Кузьмяк