Зірвав голос і схопився за голову – неймовірні емоції Вацка у матчі зі Швецією: вірусне відео

Коментатор історичного поєдинку проти Швеції Віктор Вацко не стримував емоції. Епізод із голом Артема Довбика – суцільний екстаз.

Другий найпізніший гол в історії чемпіонатів Європи подарував величезну радість мільйонам вболівальників по всій країні. Коментатора матчу він змусив схопитися за голову.

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Вже у суботу, 3 липня, "синьо-жовті" зіграють у чвертьфіналі Євро-2020 з Англією. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.