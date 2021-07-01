Зірвав голос і схопився за голову – неймовірні емоції Вацка у матчі зі Швецією: вірусне відео
1 липня 2021 , 09:58Читать новость на русском
Джерело:канал "Футбол 1/2/3"
Коментатор історичного поєдинку проти Швеції Віктор Вацко не стримував емоції. Епізод із голом Артема Довбика – суцільний екстаз.
Другий найпізніший гол в історії чемпіонатів Європи подарував величезну радість мільйонам вболівальників по всій країні. Коментатора матчу він змусив схопитися за голову.
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Вже у суботу, 3 липня, "синьо-жовті" зіграють у чвертьфіналі Євро-2020 з Англією. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.