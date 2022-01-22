Хавбек Шахтаря Євген Коноплянка активно шукає нове місце працевлаштування. Схоже на те, що йому доведеться їхати в іноземний чемпіонат.

Контракт футболіста з донецьким Шахтарем діє до літа, але "гірники" хочуть якомога швидше попрощатися з ним, щоб не платити велику зарплату, яка складає 2,5 мільйона євро на рік. Клуб навіть не взяв Євгена на збори у Туреччину.

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Раніше лунали чутки, що Коноплянка може перейти в СК Дніпро-1. Задля цього він навіть був готовий на суттєве зниження зарплати.

Втім, клуб обрав інший шлях розвитку, тому не збирається підписувати вікову зірку.

Зараз ми не розглядаємо кандидатуру Коноплянки, адже у нас інший вектор розвитку. Гадаю, що Євген ще покаже себе на високому рівні, але у нас інші пріоритети. Можливо, з часом, але не зараз,

– заявив спортивний директор клубу Андрія Русол.

У поточному сезоні Коноплянка зіграв лише 47 хвилин., результативними діями не відзначався. Хавбек програв конкуренцію молодому Михайлу Мудрику.