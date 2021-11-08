Зірки збірної України та Челсі: кого спробує придбати Шевченко для підсилення Дженоа

Новий наставник Дженоа Андрій Шевченко має повну довіру від босів клубу. Українець отримає значні фінансові ресурси для підсилення команди.

Генуезькі журналісти вже розмірковують над тим, які зміни у Дженоа принесе Андрій Шевченко. Очевидно, що для покращення результатів команду потрібно доукомплектовувати.

Цікаво Зона єврокубків та страхування від вильоту: про що домовилися Шевченко та боси Дженоа

Згідно з прогнозами, Шевченко буде грати за схемою 4-3-3, для якої у Дженоа бракує відповідних гравців. Така ситуація змусить Шевченка бути активним під час зимового трансферного вікна.

"Грифони" спробують поповнити свої ряди лідерами збірної України – Олександром Зінченком та Віталієм Миколенком.

Окрім того, Дженоа націлена на резервіста Мілана Саму Кастільєхо та Крістіана Пулішіча, який захищає кольори лондонського Челсі.

Нагадаємо, 21 листопада Шевченко дебютує на чолі Дженоа в матчі проти Роми.