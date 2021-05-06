Впевнена гра Олександра Зінченка у матчі проти ПСЖ викликала схвалення у футбольній спільноті. Авторитетний портал навіть включив українця до символічної збірної півфіналу найпрестижнішого європейського турніру.
Портал WhoScored назвав символічну збірну других півфіналів Ліги чемпіонів. Команду утворили гравці Челсі (6 гравців ) та Манчестер Сіті (5 гравців).
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У команду із балом 7,4 потрапив і українець Олександр Зінченко. Компанію у захисті йому склали Вокер, Діаш та Рюдігер.
Нагадаємо, 29 травня Челсі та Манчестер Сіті зустрінуться у фіналі Ліги чемпіонів.