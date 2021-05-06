Зінченко – у збірній туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored

6 травня 2021 , 13:20
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Джерело:

WhoScored

Впевнена гра Олександра Зінченка у матчі проти ПСЖ викликала схвалення у футбольній спільноті. Авторитетний портал навіть включив українця до символічної збірної півфіналу найпрестижнішого європейського турніру.

Портал WhoScored назвав символічну збірну других півфіналів Ліги чемпіонів. Команду утворили гравці Челсі (6 гравців ) та Манчестер Сіті (5 гравців).

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У команду із балом 7,4 потрапив і українець Олександр Зінченко. Компанію у захисті йому склали Вокер, Діаш та Рюдігер.

Нагадаємо, 29 травня Челсі та Манчестер Сіті зустрінуться у фіналі Ліги чемпіонів. 

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Автор: Ярослав Сиваківський