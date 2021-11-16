Зінченко забиває боснійцям – Україна робить крок на зустріч плей-оф: яскраве відео

Українці виходять вперед у матчі з Боснією та Герцеговиною! На 59-й хвилині гол забиває Олександр Зінченко.

Віктор Циганков чудово пройшов по лівому флангу і зумів прострілити у штрафний майданчик. Андрій Ярмоленко, на якого спрямовувався пас, пробити не зумів – його надійно опікав захисник. Однак м'яч відлетів до вільного Олександра Зінченка, який і вразив ворота!

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Відео гола Зінченка

Такий результат виводить "синьо-жовтих" у плей-оф за вихід на чемпіонат світу-2022.